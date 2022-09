Milena, apertura anno scolastico 2022/2023

MILENA -Oggi, 19 settembre la comunità educante di Milena nei suoi tre ordini di scuola -scuola dell’infanzia “Rodari”, scuola primaria “San Giovanni Bosco” e scuola secondaria di 1^ grado “Luigi Pirandello”-, facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco, Milena e Montedoro, alla presenza del dirigente scolastico dott.ssa Valeria Vella, ha voluto festeggiare l’inizio del nuovo anno scolastico. Nella gioia e nell’entusiasmo, la manifestazione si è svolta all’insegna dell’accoglienza, del sorriso e della volontà di tutti di essere un punto fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio milocchese e bompensierino, attraverso la cura didattico – educativa degli alunni con il coinvolgimento delle famiglie, dei cittadini e delle istituzioni laiche e religiose del territorio, per il bene comune. Le parole della dirigente Vella, hanno voluto appunto sottolineare questa sinergia che deve intercorrere tra istituzione scolastica, amministrazioni locali, religiose e laiche: ”Quello scolastico è un apprendimento intenzionale, scandito in tempi e spazi ben definiti, ed è il risultato di una molteplicità di attori: insegnanti, studenti, famiglie, ambienti d’apprendimento, istituzioni, territorio, la cui sinergia ne determina il maggiore o minore successo”. La dirigente ha quindi ricordato che” siamo all’inizio di un nuovo anno scolastico, all’insegna di una normalità ritrovata. Abbiamo trascorso due lunghi e difficili anni, segnati dall’epidemia COVID con conseguenti chiusure della scuola, regole ferree da rispettare, didattica a distanza e mascherine e tutto ciò ha tolto tanto alla quotidianità e all’essere scuola, privandoci di uno degli aspetti più importanti della scuola, la socializzazione”. Il messaggio che la dirigente e i docenti di tutti e tre gli ordini di scuola hanno voluto inoltrare a tutti, è un messaggio di speranza e fiducia: speranza che si possa continuare a lavorare insieme nel rispetto reciproco, fiducia nei genitori e nelle istituzioni laiche e religiose, affinché, ognuno nel rispetto dei propri ruoli e compiti, cooperi per l’educazione degli alunni con passione, pazienza e dedizione. Oltre al saluto e gli auguri del dirigente scolastico, l’inaugurazione dell’anno scolastico, ha visto susseguirsi diversi momenti: il saluto e l’augurio da parte dei docenti dei tre ordini di scuola, che hanno ricordato agli alunni il loro essere cittadini del domani, e che “solo grazie al loro contributo si potrà costruire un mondo migliore ed una società più giusta”; la benedizione degli zaini e dell’anno scolastico da parte dell’arciprete di Milena, don Luca Milia; il lancio dei palloncini da parte degli alunni della primaria e dell’infanzia; il saluto in lingue di alcuni alunni, per ricordare l’aspetto internazionale dell’offerta didattica, aperta ai progetti Erasmus+. Don Luca Milia ha ricordato che “l’inizio di un nuovo anno scolastico, pur racchiudendo in sé, come ogni inizio, tante aspettative, sogni, speranze e talvolta anche preoccupazioni, è certamente un momento importante, non solo per gli studenti e per i docenti, ma anche per l’intera comunità. L’apertura delle scuole è un evento che coinvolge famiglie e ragazzi, che scandisce i ritmi di vita. Tornare tra i banchi di scuola, della “casa dello studio” come la viene chiamata dai fratelli ebraici, significa rimettere in circolo amicizie e frequentazioni, stringere legami sociali. In una qualche misura significa riappropriarsi del senso più profondo dell’essere comunità”. Sogni, speranze e preoccupazioni che gli alunni hanno affidato alla croce di Cristo, scrivendo i propri pensieri su dei post-it che sono stati poi attaccati ad una croce.