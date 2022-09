Maxi rissa al termine di una serata danzante in una discoteca poco distante da San Leone

Ancora un deplorevole episodio di violenza ha turbato la movida giovanile nella zona a mare di Agrigento. Stavolta, come riporta Agrigento Notizie, una maxi rissa, l’ennesima, è scoppiata al termine di una serata danzante in una discoteca poco distante dal lido balneare di San Leone.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, alcune decine di ragazzi se le sono date di santa ragione quando ormai la serata era praticamente conclusa. Insomma un libero “sfogo” alla violenza che è degenerato in una scazzottata in cui numerosi giovani si sono ritrovati coinvolti. Nessuno sembra che abbia riportato, per fortuna, ferite gravi.

Danneggiati alcuni arredi del locale mentre tra il pubblico che ha assistito alla scena c’erano incredulità e sgomento. Una lite per futili motivi, come spesso accade, che ha rischiato di provocare conseguenze molto serie. (Fonte Agrigento Notizie)