Mail a firma dei vertici della Polizia avvisano di fantomatiche indagini per reati sessuali: “Da cestinare senza rispondere e senza inviare dati personali”

Continuano ad arrivare mail a firma di vertici della Polizia di Stato, come quella a firma del vice capo della Polizia Vittorio Rizzi che avvisano di fantomatiche indagini nei vostri confronti.

A mettere in allerta chi riceve queste comunicazioni, in genere è l’accusa di reati sessuali legati al proprio nome. Ovviamente, come ha tenuto a precisare la Polizia di Stato, è tutto falso. Qualora qualcuno dovesse ricevere una simile mail la deve cestinare senza rispondere e senza inviare i vostri dati personali.