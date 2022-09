Il Tenente Colonnello Gaetano Petrizzo è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Enna. L’Ufficiale ha 39 anni ed è originario della provincia di Salerno. Dal 2002 al 2007 ha frequentato il corso ordinario presso l’Accademia della Guardia di Finanza, al termine del quale ha conseguito la laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria.

Il Tenente Colonnello Petrizzo giunge ad Enna dopo importanti esperienze di comando maturate in Piemonte, presso il Gruppo di Torino ed in Lombardia presso la Compagnia di Menaggio (CO) ed il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Como; da ultimo è stato Comandante del Gruppo di Monza (MB). Tutte realtà connotate da peculiari scenari operativi che ne hanno affinato le competenze e la preparazione.

Il nuovo Comandante sostituisce il Maggiore Beppe La Sala che, dopo tre anni di intenso lavoro a Enna, ove ha condotto brillanti operazioni di polizia economico-finanziaria, soprattutto nei settori del contrasto alle frodi fiscali, dell’aggressione ai patrimoni di origine illecita nonché della tutela della spesa pubblica, è stato trasferito a Caltanissetta, dove assumerà il comando del locale Gruppo delle Fiamme Gialle.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Luchini, ha formulato al Tenente Colonnello Petrizzo i migliori auguri per il nuovo incarico, con l’auspicio di conseguire importanti successi professionali, nell’interesse della cittadinanza e dell’imprenditoria ennesi. Nel contempo, ha ringraziato il Maggiore La Sala per l’attività svolta durante la sua permanenza nel capoluogo.