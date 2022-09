Il prossimo 10 e 11 settembre Sommatino ospiterà la 15a edizione dell’IGF

SOMMATINO. Il 10 e 11 settembre a Sommatino si svolgerà la 15a edizione dell’IGF, una ormai tradizionale manifestazione diocesana che unisce giovani e famiglie della Chiesa nissena attorno al Vescovo Mons. Mario Russotto. È la prima volta che la comunità sommatinese ospiterà l’evento, che già si sarebbe dovuto svolgere nel 2020, ma si è dovuto annullare la programmazione a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia.

Inusuali sono le date scelte per la celebrazione di questa IGF, ma una occasione per le comunità presenti in diocesi di avviare il nuovo anno pastorale con un importante momento di aggregazione e di festa. Si è già aperto un nuovo tempo di convivenza con il virus e si avverte la necessità di ricostruire relazioni e momenti di incontro che sono stati ostacolati in questi ultimi anni. L’IGF sarà di certo un tempo favorevole per spronare i fedeli a ricominciare a vivere in maniera più costante la “normalità” della vita quotidiana ed ecclesiale.

Come di consueto l’IGF è stata preparata durante l’anno con delle Lectio diocesane in loco tenute dal Vescovo rivolte a giovani e famiglie durante il tempo di Avvento e Quaresima. Gli Uffici diocesani di Pastorale giovanile e familiare hanno sostenuto e collaborato durante l’anno, anche attraverso più incontri nella sede del prossimo IGF, la comunità dell’Unità Pastorale di Sommatino per il buon andamento dell’evento. Molti sono i volontari residenti sommatinesi che si occuperanno dell’accoglienza dei fedeli provenienti dalle altre comunità ecclesiali della diocesi.

Il programma della manifestazione si svolgerà tra la serata di sabato e la giornata di domenica presso Piazza Vittorio Emanuele III, dinanzi la Chiesa Madre.

Sabato 10 è previsto l’arrivo del braciere alle ore 19,00, la serenata a Maria che sarà rappresentata dai giovani artisti della Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi e un momento di Adorazione eucaristica. A seguire la serata sotto le stelle sarà animata dall’Associazione “Insieme per un sogno” di Sommatino con l’originale musical “Il Re Leone”. Domenica 11 si svolgerà tutto nel corso della mattinata dalle ore 9,00 con l’accoglienza dei fedeli e l’ascolto di varie testimonianze sul tema “La forza del Vangelo e il coraggio della testimonianza”. Si concluderà con la celebrazione eucaristica alle ore 12,00.