Il Movimento di Volontariato Italiano di Caltanissetta e la Cooperativa Sociale “Iopervoiperio” organizzano il 13 settembre incontro con tutti i candidati del Nisseno alle regionali

La Federazione Provinciale del Mo.V.I. – Movimento di Volontariato Italiano di Caltanissetta e la Cooperativa Sociale Iopervoiperio organizzano per martedì 13 Settembre alle ore 17:30, presso la Casa delle Culture e del Volontariato “Letizia Colajanni” in Via Xiboli n.310 a Caltanissetta, un incontro con tutti i Candidati all’Assemblea Regionale Siciliana del territorio provinciale nisseno.

Sono invitati a partecipare all’incontro i Candidati Giuliana Maria Di Prima, Vincenzo D’Asaro e Carmelo Migliore (AZIONE ITALIA VIVA), Valentina Basile, Francesco Li Voti e Fabio Ruvolo (CENTO PASSI PER LA SICILIA), Angelo Bellina, Marzia Maniscalco e Giampiero Modaffari (DE LUCA SINDACO DI SICILIA), Ilaria Amico, Giuseppe Catania e Salvatore Scuvera (FRATELLI D’ITALIA), Rosetta Cirrone Cipolla, Michele Mancuso e Salvatore Sannito (FORZA ITALIA).

E, ancora: Filippo Ciancimino, Maria Luisa Cinquerui e Nunzio Di Paola (MOVIMENTO 5 STELLE), Angela Cocita, Pino Federico e Gero Valenza (NUOVA DC), Valeria Dell’Utri, Angelo Montebello e Francesco Rimmaudo (ORGOGLIO SICULO), Marco Andaloro, Marina Castiglione e Peppe Di Cristina (PARTITO DEMOCRATICO).

Sono invitati a partecipare, infine, i Candidati Rosario Caci, Massimo Dell’Utri e Carmela Ricotta (POPOLARI E AUTONOMISTI), Oscar Aiello, Roberto Alabiso e Valeria Pietra Rita Vella (PRIMA L’ITALIA LEGA SALVINI PREMIER), Marco Maniglia detto Piero, Guglielmo Panebianco e Maria Noemi Passaro detta Noemi (SICILIA VERA), Giorgio Badalamenti, Carmela Cappello e Mario Cosentino (SICILIANI LIBERI).

Il tema dell’iniziativa rispetto al quale i Candidati alle prossime elezioni regionali del 25 Settembre sono chiamati ad esprimersi riguarderà “Il Welfare e le politiche di integrazione socio-sanitaria in Sicilia: futuro e prospettive”.

I Candidati che non potranno prendere parte all’evento per precedenti impegni istituzionali, potranno inviare all’indirizzo mail della Federazione provinciale del Mo.V.I. movicaltanissetta@gmail.com un sintetico documento rispetto al tema dell’incontro che sarà letto ai Volontari delle Associazioni presenti e a tutti i partecipanti.

L’evento, che sarà presentato dall’Ed. Prof. Filippo Maritato e dal Dott. William Di Noto, ha l’obiettivo di far conoscere agli Elettori e alle Organizzazioni del Terzo Settore e del Non Profit i programmi politici da mettere concretamente in atto nel prossimo Governo Regionale dei vari schieramenti e dei Candidati del territorio, con particolare riguardo al sistema sociale di garanzia dei Cittadini per la fruizione dei Servizi Sociali indispensabili e per la reale integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie.