Gela, Pino Maniaci chiude la rassegna “I mercoledì di cronaca”

Cambia la location per l’ultimo appuntamento de “I Mercoledì di cronaca”, promossa dalla società Finmedia, editrice del Quotidiano di Gela e telegela.

Saranno le Mura Federiciane all’interno del plesso Santa Maria di Gesù ad ospitare il giornalista Piano Maniaci. Dopo i racconti di guerra di Toni Capuozzo e il romanzo noir di Enzo Mignosi, si chiude con la presenza del creatore di TeleJato, la tv che da Partinico è riuscita a scardinare diversi meccanismi affaristici mafiosi clientelari grazie alle inchieste della squadra diretta da Pino Maniaci.

Tra le inchieste più note, scaturite in una indagine giudiziaria che ha portato alla condanna del giudice Saguto e dei suoi stretti collaboratori, quella dell’uso illecito dei beni confiscati alla mafia.

Note sull’autore

Pino Maniaci è un giornalista e conduttore televisivo di Telejato, noto per le sue campagne contro Cosa nostra e per l’inchiesta giornalistica sulla mala gestione dei beni sequestrati dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo sotto la presidenza dell’ex giudice Silvana Saguto. In appello le condanne sono state confermate.

Ogni 31 gennaio Maniaci faceva ironicamente gli auguri in onda al boss allora latitante Bernardo Provenzano e gli diceva “di non fare il p.d.m. e di consegnarsi”. Lo stesso fa con Matteo Messina Denaro, che ha ribattezzato “Soldino”.