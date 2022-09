Elezioni, Di Maio: “andare al supermercato è come acquistare in gioielleria”

Per i cittadini oggi andare al supermercato e’ come andare in gioielleria. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a “Mattino Cinque”.

“Dobbiamo intervenire subito sulle bollette e azzerare l’Iva sui beni di prima necessita’. Abbiamo proposto un decreto taglia bollette che consenta di pagare l’80 per cento delle bollette da parte dello Stato.

L’80 per cento e’ piu’ o meno l’aumento avvertito finora. Non c’e’ bisogno di scostamenti perche’ siamo in una fase di inflazione. Da Iva e accise incassiamo di piu'”, ha detto Di Maio.