Eccellenza. Amaro esordio per la Nissa in campionato: sconfitta 3-0 con la neopromossa Casteldaccia

Sconfitta netta e tanta delusione per la Nissa che ha perso 3-0 nella prima di campionato contro il Casteldaccia. La squadra palermitana, neo promossa, ci ha messo cuore e carattere contro una Nissa che, nel primo tempo, escludendo il gol preso su un infortunio del portiere Selmi su punizione del palermitano Lapi, ha mostrato buone trame di gioco andando vicino al gol, sul risultato di 0-0, con Ortiz anticipato sotto porta su prezioso passaggio di Azzara.

Nel secondo tempo la Nissa, con l’ingresso di Sammartino e Sanè, è sembrato innescare la marcia giusta arrivando ad un passo dal pari con Sanè che di testa ha colto la traversa a portiere ampiamente battuto. Gol fallito gol subìto: su ripartenza della difesa della Nissa palla persa e per Monti c’è la palla del 2-0.

Nei minuti conclusivi arriva anche il tris su rigore battuto da Megna. Una sconfitta che certamente fa male e che lascia l’amaro in bocca. Qualcosa di positivo s’è visto, ma Settineri deve lavorare ancora non poco. Lo stesso Settineri a fine gara ha dichiarato: “Chiediamo scusa ai tifosi. Dobbiamo fare un bel bagno di umiltà, calarci in questa categoria mostrando cattiveria e cinismo. Azzannare le partite concretizzando le occasioni. Mercoledì, in Coppa contro il Gela voglio una risposta di carattere da tutti”.