Donna di 23 anni muore in Ospedale dopo aver partorito. Indagano i Carabinieri

Non ce l’ha fatta una donna tunisina di 23 anni che, dopo aver partorito il proprio bambino, è deceduta. La tragedia s’è consumata nell’Ospedale Guzzardi di Vittoria in provincia di Ragusa.

Qui la donna, ricoverata nel reparto di Ostetricia, aveva partorito il suo bambino. Sembrava che tutto andasse bene, ma dopo il parto le sue condizioni sarebbero peggiorate sino al decesso.

Le condizioni del neonato non desterebbero preoccupazioni. Da chiarire le cause che ne hanno determinato la prematura morte sulla quale in queste ore hanno avviato le indagini del caso i carabinieri.