Deceduta a Latina la nissena Deana Scarpulla: rinvenuta morta nella sua abitazione

La nissena Deana Scarpulla, 52 anni, è stata rinvenuta cadavere all’interno della sua abitazione a Latina, dove lavorava come cancelliera in Tribunale.

La tragedia si è consumata martedì 20 settembre. Ad allertare i colleghi l’imprevista assenza della donna al lavoro. Senza risposta le numerose telefonate effettuate dagli stessi.

Questo ha determinato l’allarme ed avviato l’azione delle forze dell’ordine. Sotto choc i colleghi e i magistrati che hanno lavorato con la donna, molto apprezzata per le sue doti umane.

La 52enne è stata trovata morta a letto e si tratta in base ai primi riscontri di una morte naturale, sul caso indaga la Polizia e il pubblico ministero Simona Gentile che ha disposto l’autopsia per accertare le precise cause del decesso.

La vittima da diversi anni viveva a Latina, lavorava all’ufficio gip- gup.