DC, la precisazione dell’on. Alberto Alessi: “Nessuna intesa con Azione e Italia Viva, notizia destituita da ogni fondamento”

In relazione alla notizia, assolutamente infondata, che la Direzione Nazionale della DC abbia deliberato quanto riportato anche da “IlFattonisseno”, e cioè che non vi è nessuna intesa politica ed elettorale con Azione e Italia Viva, e che la stessa appoggia le scelte del Commissario Regionale Siciliano Cuffaro, è destituita da ogni fondamento.

Infatti il 6 Settembre vi è stato un ampio e duro dibattito all’ interno della D.N. della DC, ma non si è deliberata alcuna decisione, rimanendo in essere la delibera dell’ 8 Agosto nella quale la D.N. , anche in linea con quanto sostenuto sia sulla stampa e sia nelle TV, sostiene una alleanza organica con Italia Viva e Azione.

Lo stesso Cuffaro per settimane e settimane ha, per altro, condiviso le linee guida della Direzione Nazionale.

Dunque da chiunque sia partita tale infelice comunicazione, costui mente spudoratamente ed è un intervento maldestro e infantile di appoggio alla novella presa di posizione di destra – centro di Cuffaro, in antitesi profonda con la DC di Don Sturzo e Giuseppe Alessi Maior, padre dell’ Autonomia Siciliana, fondatore della DC, e primo Presidente della Regione Siciliana.

On.le Alberto Alessi

Vice Segretario Nazionale DC.