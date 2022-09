Caltanissetta, Turturici: “all’ex Caserma Franco, quando inizieranno i lavori?”

Riceviamo e pubblichiamo le domande di un cittadino, Armando Turturici, in merito all’ex Caserma Franco, un immobile di Caltanissetta che deve essere riqualificato ma che le tempistiche sono ancora incerte. A seguire il testo completo:

Adesso che le elezioni sono finite, spero tanto che l’attenzione possa essere concentrata sulla nostra amata città. Sono tantissime le cose da fare. Oggi vorrei farvi porre l’attenzione sull’ex caserma “Capitano Franco”:

Il 31 dicembre 2021, il sindaco ha annunciato che per i lavori di ristrutturazione dell’edificio A dell’ex caserma, che sarà destinato a funzioni pubbliche (sede Avvocatura dello Stato, sede alloggi della Finanza, sede attività sociali comunali), sono stati stanziati 7.500.000 euro. Inoltre, apprendiamo che l’ex caserma è stata concessa dal Demanio solo a titolo provvisorio.

Il 29 marzo 2022 apprendiamo dalla pagina facebook del sindaco Gambino che parte dell’ex caserma “Capitano Franco”, ubicata in Viale della Regione, diventerà un parco urbano comunale dedicato principalmente ai giovani. Giorno 8 giugno 2022, sempre dalla pagina del sindaco, si legge che il progetto esecutivo è stato approvato e che a breve cominceranno i lavori anche se a oggi non vedo scritto da nessuna parte la data di inizio dei lavori.

Passati quasi 5 mesi dalle ultime comunicazioni, avrei delle domande da porre:

Quando inizieranno i lavori?

I tempi di realizzazione quali sono?

I soldi per rendere l’area parco urbano comunale rientrano nei 7.500.000 euro? Se sì, quanto si ha a disposizione una volta trasformato l’edificio A come descritto sopra?

Per quanti anni è stato concesso l’uso dell’ex caserma? Superato tale termine, cosa succederà?