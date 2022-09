Caltanissetta. Stadio comunale “Marco Tomaselli”: collaudo della Lnd ok; ora i lavori saranno completati con la posa del manto in erba sintetica

CALTANISSETTA. “Adesso lo stadio “Marco Tomaselli” è pronto per essere ricoperto dal manto in erba sintetica. Il sottofondo era pronto già da un paio di settimane ma abbiamo dovuto attendere i tecnici inviati dalla L.N.D. per effettuare il collaudo. Ora che anche questa fase è stata superata si procederà al completamento dei lavori con la posa del manto in erba sintetica e la coloritura delle corsie della pista di atletica”.

Ad affermarlo è stato l’assessore comunale Marcello Frangiamone che ha poi ribadito: “I lavori restituiranno alla città di Caltanissetta un impianto rinnovato nei materiali e completamente rimesso a nuovo”.