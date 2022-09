Caltanissetta, incidente stradale: un’auto ha investito un pedone

Un incidente tra un’automobile e un pedone è avvenuto questa mattina a Caltanissetta in via Calabria.

La vettura, che veniva da Viale della Regione e proseguiva per l’incrocio verso Piazza Europa, ha investito una persona che stava attraversando la strada.

Intervenuti sul posto gli agenti della sezione volanti hanno effettuato i rilevamenti per capire la dinamica dei fatti che hanno ridotto la visibilità del conducente che non è riuscito a vedere in tempo il pedone.

La vittima è stato trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti.