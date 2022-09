Aveva dato alle fiamme un auto parcheggiata: nel Nisseno un uomo arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto indagato per aver dato alle fiamme un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, in p.zza San Giovanni Bosco, nei pressi della sede della Caritas di Gela.

Le indagini condotte dai poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di pubblica sicurezza, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, attraverso l’analisi delle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza individuati dagli investigatori, nonché attraverso l’acquisizione di alcune fonti testimoniali ed analisi tecniche, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’evento incendiario che ha coinvolto l’autovettura della vittima.

I gravi indizi di reato così raccolti e le sussistenti esigenze cautelari hanno consentito al Tribunale di Gela di emettere il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari, con l’ulteriore previsione dell’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dell’indagato.