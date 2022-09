Agricoltura, aiuti contro siccità alle aziende agricole ammesse: proroga scadenza per presentare documenti di cantierabilità

Prorogati di ulteriori 45 giorni i tempi per la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità per accedere agli aiuti destinati alle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l’allevamento.

Le aziende agricole siciliane ammesse ai contributi per la finanziabilità dei progetti irrigui, a seguito della pubblicazione dell’avviso – in tutto 759 imprese secondo la graduatoria approvata a dicembre 2021 – avranno così più tempo per inviare la documentazione richiesta da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.

La richiesta di proroga del termine di 90 giorni ai fini della produzione della documentazione è arrivata dalla Federazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali ed è stata accolta dal dipartimento regionale dell’Agricoltura, dal momento che i procedimenti istruttori sono stati avviati in ritardo e in coincidenza con il periodo delle ferie estive che hanno rallentato l’attività degli enti preposti al rilascio dei permessi e/o autorizzazioni del territorio siciliano, e conseguentemente l’emissione dei provvedimenti, mettendo a rischio la finanziabilità dei progetti. Le ditte interessate devono presentare richiesta di proroga, debitamente motivata, all’ispettorato dell’Agricoltura competente, allegando copia delle richieste inerenti la cantierabilità agli Enti preposti.