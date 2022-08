Violenza fisica e psicologica in una Rsa del Foggiano: arrestati quattro operatori socio sanitari dalla Polizia

Violenza in una Rsa di Manfredonia in provincia di Foggia. Abusi fisici, psicologici e violenza sessuale sono le accuse rivolte a 4 operatori socio-sanitari di una Rsa che sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra mobile. L’indagine è partita lo scorso giugno dopo che al commissariato di Manfredonia era arrivata una lettera anonima con una chiavetta Usb contenente un file audio e video in cui erano registrate le urla di un’anziana donna.

Gli investigatori si sono attivati immediatamente installando telecamere e microfoni nella struttura sanitaria e in poco tempo hanno raccolto prove sufficienti nei confronti dei 4 indagati: numerosi e ripetuti abusi, fisici e psicologici, nei confronti di pazienti anziani e con patologie altamente invalidanti; per uno degli indagati, anche l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due donne ricoverate.