Villalba, saluto di commiato e ringraziamento a Padre Achille Lomanto.Dal 1° settembre Arciprete a Mussomeli.(VIDEO DELLE INTERVISTE)

NUOVO ARCIPRETE A MUSSOMELI L’arciprete parroco di Villalba Padre Achille Lomanto, dopo 34 anni, lascia e dal 1° settembre va alla Chiesa Madre di Mussomeli. Dispiaciuti i villalbesi intervistati Anche la Cappella musicale “Soli Deo gloria” di Villalba ha manifestato sul social il suo pensiero : “Ieri abbiamo vissuto grandi emozioni: la festa patronale e il saluto del parroco don Achille Pietro Lomanto. Non ci sono parole per descrivere gli stati d’animo dell’assemblea e della Cappella Musicale Soli Deo Gloria (voluta e sostenuta fortemente dal parroco). Abbiamo tutti insieme ringraziato il Signore chiedendogli di sostenere Villalba, il parroco uscente e quello che arriverà a settembre, don Marco Cosentino, affinché tutti possano sentire, con più forza, l’aiuto dello Spirito Santo nel proprio cammino di fede”. Da dire che sono stati consegnati a Padre Achille Lomanto, come ringraziamento, dei doni ed esattamente: La casula dono della popolazione. La stola con la targa da parte dell’amministrazione comunale. L’icona della Sacra Famiglia da parte delle 5 Confraternite. Il quadro con dedica da parte della Confraternita di San Giuseppe di V. Da sottolineare che tale cerimonia è avvenuta al termine della solenne celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, fratello di Padre Achille.