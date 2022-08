VALLELUNGA. Vallelunga in festa per i cento anni di Nino Ognibene. Il nuovo centenario, apparso in bella forma, è stato festeggiato non solo dai familiari, ma anche da parte della stessa amministrazione comunale.

In questo senso, l’amministrazione comunale, tramite il sindaco Pippo Montesano, ha inteso esprimere, a nome dell’intera comunità, tutta la propria gioia e il proprio augurio per il traguardo del secolo di vita da parte del concittadino Nino Ognibene.