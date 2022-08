Un pensiero di Rudy Maira su Peppe Cimino: “Uomo impegnato con cuore e passione ad affrontare con orgoglio e determinazione i problemi della Città”

E’ sempre triste commemorate un amico perché tale, per me e tanti altri, è stato Peppe Cimino con il quale, sin dai tempi della DC i rapporti sono stati per decenni sempre ottimi e di fattiva collaborazione tra colleghi consiglieri comunali.

Il mio giudizio sull’uomo e sul politico Peppe Cimino è soltanto positivo, non serve e non é giusto adombrare maliziosi ricordi.

Sono sempre stato convinto delle capacità politiche ed amministrative di Peppe Cimino, impegnato con cuore e passione ad affrontare con orgoglio e determinazione i problemi della Città.

Arrivederci amico mio. Rudy Maira