“Umberto Romano” e le Olimpiadi del Cuore: insieme per un progetto di valore

Il contributo attivo alla Onlus Olimpiadi del Cuore per la costruzione del primo ospedale di pronto soccorso a Medjugorje da parte dell’azienda “Umberto Romano”.

Il progetto fortemente voluto dal fondatore della Onlus Paolo Brosio, che vede coinvolte centinaia di persone ed aziende per realizzare il “Peace Hospital” a Medjugorje, fa parte di una serie di opere di carità realizzate grazie alle attività, all’impegno ed al lavoro della Onlus (Clicca qui per conoscerle tutte).

Nei giorni scorsi la splendida location di Forte dei Marmi ha ospitato una serie di eventi benefici con il coinvolgimento di molti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport insieme a numerose aziende nazionali: il “Mattone del Cuore”, la “Racchetta del Cuore” e la “Canzone del Cuore”.

La famiglia Romano è onorata di essere stata coinvolta e di partecipare con un piccolo contributo al grande progetto nella terra santa di Medjugorje, luogo di pace ed unione che appartiene a tutti noi.

“Noi siamo il racconto di una storia di vita e di azienda fondata sulla famiglia che è diventata una “Grande Famiglia”, senza mai perdere i valori del suo fondatore: Umberto Romano.

Dalla sua prima “putìa” aperta nel 1952 a Caltanissetta, ben presto è diventato tra primi creatori di supermercati in Sicilia. Una crescita che si è sempre contraddistinta dalla vicinanza con i propri cari, moglie e figli sempre insieme e coinvolti in ogni scelta ed attività. Unione, lavoro e passione, questi valori sono stati trasmessi a tutti i collaboratori che man mano crescevano di numero ed entravano a far parte della grande famiglia Romano, oggi arrivata alla terza generazione.

Figli e nipoti sono tutti uniti da una visione che si è tramandata da Umberto e, ancora oggi, rappresenta la sua più grande eredità: “Dobbiamo sempre guardare a chi ha più bisogno di noi”. Queste le sue parole ed il suo modo di agire in ogni scelta ed attività del suo lavoro.

Dalla selezione dei fornitori per offrire sempre la qualità ed i migliori prodotti, al rapporto con i Clienti, sempre disponibile ed attento ad ogni necessità.

“I nostri collaboratori fanno parte di noi ed insieme a loro siamo una famiglia”, questo diceva quando spesso a tavola condivideva con loro i pasti insieme alla moglie ed i figli.

Questa catena valoriale non si è mai spezzata, anzi si è rafforzata e trasmessa nei numerosi decenni di attività dai figli ai nipoti.

Il sostegno a progetti di grande importanza sociale come le Olimpiadi del Cuore, rappresenta il modo di agire del fondatore ma anche il modus operandi dell’intera famiglia. Ecco perchè la “R” del marchio Umberto Romano con i suoi prodotti di eccellenza, non è soltanto una rappresentazione grafica ma racchiude in se una storia di valore: la grande Famiglia Romano.