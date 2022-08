Tragico incidente stradale nel Ragusano: muore la madre, ferito il figlio

Un morto ed un ferito. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale che s’è verificato lungo la strada provinciale 40 che collega Scicli a Sampieri, nel Ragusano. La vittima era a bordo di una Ford Fiesta che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada.

Nell’impatto violento (l’auto ha sfondato un muretto prima di finire fuori strada), ad avere la peggio è stata purtroppo la donna. Ferito invece il figlio che era alla guida dell’auto. Sul posto sono giunti, oltre alla Polizia municipale, che ha effettuato i rilievi, anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’Ospedale di Modica dove è poi purtroppo deceduta.