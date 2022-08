Sommatino. Stasera sue eventi estivi con allenamento dinamico di Fabio Pappalardo e commedia teatrale “Me l’ha detto un amico”

SOMMATINO. Oggi doppio appuntamento per l’Estate Sommatinese 2022. Alle ore 19 appuntamento al Parco Urbano “Falcone e Borsellino” per scoprire una tipologia di allenamento dinamico che aiuta sia a dimagrire ed a tonificare, con il Personal Trainer Fabio Pappalardo.

Alle ore 21.30, invece, tutti in Piazza Centrale per la Commedia Brillante in 2 atti “Me l’ha detto un Amico” di Angelo Scammacca, con adattamento a cura di Totò Cravotta, che sarà portata in scena dalla Compagnia Teatrale Don Matteo Indorato.