Serradifalco. Ordinanza del sindaco contro fuochi d’artificio “Fai da te”, lanterne cinesi e falò

SERRADIFALCO. “No” a fuochi d’artificio “fai da te”, ma anche alle cosiddette “lanterne cinesi” e a falò vari ed eventuali; sì, invece, a fuochi d’artificio autorizzati dal sindaco in aree non a rischio di incendio boschivo, ma a condizione che sia verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’azienda, di mezzi idonei a presidiare l’area interessata dai fuochi per tutta la durata dell’attività ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.

È questo lo spirito dell’ordinanza che è stata disposta da parte del sindaco Leonardo Burgio al fine di evitare quanto più possibile il rischio incendi nel territorio comunale. Il primo cittadino, recependo le indicazioni del Dipartimento Regionale Protezione Civile e dello stesso Prefetto di Caltanissetta, ha disposto un giro di vite contro un fenomeno come quello dei fuochi pirotecnici “fai da te”, delle lanterne cinesi e dei falò che, in un periodo come quello estivo, rischia seriamente di innescare incendi dagli esiti imprevedibili. Per questa ragione Burgio ha ordinato il divieto di lancio di fuochi pirotecnici di qualsiasi tipologia, ivi compreso il lancio delle “lanterne cinesi” e l’accensione di falò sul suolo.

Il sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche purché portate avanti da ditte specializzate nel settore che dispongano di mezzi idonei a presidiare l’area interessata dai fuochi per tutta la durata dell’attività. È previsto anche che il sindaco, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica verificherà sul posto, a mezzo della Polizia locale, l’effettiva presenza dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico.