Serradifalco. Cresce l’attesa per il concerto di Orietta Berti il 15 agosto

SERRADIFALCO. Cresce l’attesa a Serradifalco per il concerto che terrà Orietta Berti a Serradifalco. L’evento si svolgerà il 15 agosto in piazza Vittorio Emanuele ed è inserito nell’ambito del programma dell’Estate Serradifalchese 2022.

Il nome di Orietta Berti evoca grandi brani che hanno segnato la storia ella canzone italiana come “Finchè la barca va”, e costituisce una delle grandi icone della musica leggera italiana che ha attraversato con la sua carriera negli ultimi 60 anni con grade successo. Per Orietta Berti, per altro, sarà un ritorno, essendosi già esibita a Serradifalco nel 1972. Il concerto prenderà il via alle 21,30.