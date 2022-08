Serradifalco. Approvato in Giunta il protocollo d’intesa per valorizzare le zolfare del centro Sicilia

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha approvato il protocollo d’intesa con il Comune capofila di Caltanissetta per valorizzare il territorio delle zolfare del Centro Sicilia. Un territorio del quale fa parte anche Serradifalco che, nel corso della sua storia, è stato interessato non solo dalla fiorente civiltà dello zolfo, ma che ha anche pagato un tributo di sangue non di poco conto in quelle stesse miniere.

Coordinatrice del percorso progettuale è l’Associazione Mineralogica Paleontologica e della Cultura della Solfara di Sicilia. L’obiettivo del protocollo d’intesa è di favorire sinergie tra tutti coloro che, a diverso titolo, operano per la promozione dello sviluppo del territorio solfifero siciliano, della cultura scientifica, della ricerca e dell’innovazione sul territorio. L’idea-obiettivo è di realizzare una riqualificazione ambientale e paesaggistica diffusa nei territori interessati dall’attività di estrazione dello zolfo.

Il successivo obiettivo sarà quello di valorizzare il territorio delle solfare come un vero e proprio “ecomuseo del paesaggio” mediante la fruizione articolata secondo una serie di itinerari tematici, che possono avere il ruolo di strumento per la valorizzazione e la riscoperta turistico-culturale dei luoghi che pone al centro della propria attenzione il territorio stesso come un “museo diffuso”.

Si tratta, pertanto, di avviare un percorso programmatico per la successiva costituzione e sviluppo di una Associazione tra i Soggetti che sottoscrivono protocollo d’intesa e che condividono la tradizione e la storia solfifera per proporsi con un’offerta di proposte secondo segmenti di mercato di potenziale interesse.