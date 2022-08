Scomparsa Gorbaciov, Biden: “Leader raro, ha portato un Mondo più sicuro”

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ricordato l’ultimo leader dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Mikhail Gorbaciov, morto ieri all’eta’ di 91 anni, come un uomo di “straordinaria visione”. In una dichiarazione, Biden ha detto che Gorbaciov e’ stato un “leader raro”, con la capacita’ di vedere che un futuro diverso era possibile e il coraggio di rischiare la sua intera carriera per realizzarlo. “Il risultato e’ stato un mondo piu’ sicuro e una maggiore liberta’ per milioni di persone”, ha dichiarato. Biden ha ricordato la conversazione con l’ex presidente sovietico durante la sua visita alla Casa Bianca nel 2009, quando era vicepresidente, in cui hanno discusso degli sforzi degli Stati Uniti e della Russia per ridurre le loro scorte nucleari. Gorbaciov e’ morto a Mosca all’eta’ di 91 anni, proprio mentre il suo Paese ha rinnovato l’antagonismo con l’Occidente. Ne’ il Fondo Gorbaciov ne’ le persone a lui vicine avevano riferito pubblicamente sul suo stato di salute, ma era ormia risaputo che Gorbaciov fosse in pessime condizioni di salute. Fonti dell’Ospedale Clinico Centrale di Mosca, dove e’ deceduto, hanno negato che la sua morte sia legata al coronavirus, ma piuttosto alla sua eta’ avanzata e ai vari disturbi di cui soffriva.