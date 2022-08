Santa Caterina. Il ritiro dei rifiuti ingombranti avverrà dalle 7 alle 12 di sabato 6 agosto

SANTA CATERINA. Il ritiro degli ingombranti è previsto per sabato 6 agosto dalle 07,00 alle 12,00 presso la piazzola di stoccaggio dell’Area Artigianale e non in piazza Mercato. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito.

Il primo cittadino caterinese ha poi raccomandato a tutti di conferire i rifiuti all’interno dello scarrabile negli orari comunicati e comunque fino al raggiungimento della capienza massima dello stesso. Relativamente ai RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (frigoriferi, televisori, elettrodomestici, ecc..) si sta procedendo ad una nuova convenzione, pertanto sarà comunicata a seguire la data di conferimento.