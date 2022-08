San Cataldo. Stasera i “Pupi di Surfaro” in concerto al presidio “No Muos” di Niscemi

SAN CATALDO. È in programma stasera alle ore 22 l’attesissimo concerto dei Pupi di Surfaro al Presidio No Muos di Niscemi. Si tratta di un evento di gran spessore artistico che vedrà protagonista il noto gruppo musicale sancataldese in un contesto oltremodo significativo.

Infatti, ancora una volta, l’evento musicale dei Pupi di Surfaro andrà di pari passo con il loro tradizionale quanto sempre vivo impegno sociale e con l’opposizione contro tutte le guerre e contro tutte le dittature.

Il tutto sintetizzato da parte dello storico gruppo sancataldese con il motto “Non lottiamo per vincere. Lottiamo per resistere. Nessuno ci può impedire di sognare. Nessuno ci può impedire di resistere”.