San Cataldo. Sindaco, con Protezione Civile e Polizia Municipale verifica danni registratisi nel territorio a seguito della bomba d’acqua di oggi pomeriggio. Domani incontro al Comune con operatori economici

SAN CATALDO. A seguito della violentissima bomba d’acqua che s’è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi a San Cataldo, il sindaco Gioacchino Comparato, insieme alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale, e all’ufficio tecnico ha provveduto alla perlustrazione del territorio comunale.

Ciò, come ha spiegato lo stesso sindaco, per per verificare i danni provocati dalla violenta pioggia. “Stiamo intervenendo per liberare la strada da detriti e rami, transennando eventuali pericoli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e con le attività economiche danneggiate che domani mattina incontrerò in Comune. Invito tutti i cittadini a segnalarci possibili danneggiamenti”.

Dunque, domani mattina incontro al Comune con le attività economiche che hanno subito danni, ma anche l’invito ai cittadini a segnalare eventuali danneggiamenti subiti a seguito del violento temporale odierno.