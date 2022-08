San Cataldo. Da oggi è operativo il nuovo Centro comunale di raccolta di via San Leonardo

SAN CATALDO. Da oggi 4 agosto sarà operativo il nuovo Centro Comunale di Raccolta di via San Leonardo che è stato recentemente inaugurato dal sindaco Gioachino Comparato e dall’assessore Michele Giarratano (nella foto). Pertanto, tutte le isole ecologiche temporanee per le utenze non servite e per i rifuti ingombranti e RAEE non saranno più attive e che si potrà conferire solo nel centro comunale di raccolta.

Il Centro Comunale di Raccolta è una struttura attrezzata per il deposito temporaneo e l’avvio al recupero di alcuni rifiuti conferiti in via differenziata da parte di privati cittadini e utenze commerciali.

I rifiuti, prima di essere portati al Centro Comunale di Raccolta, devono essere preventivamente selezionati e distinti a cura dell’utente, al fine di agevolare e rendere più snelle le operazioni di conferimento nelle rispettive filiere di destinazione. Ogni cittadino residente nel Comune di San Cataldo potrà conferire all’interno del Centro Comunale di Raccolta, senza dover sostenere alcun costo.