Niscemi. Riprogrammata da Caltaqua la distribuzione idrica nel centro abitato

NISCEMI. Dopo che le squadre dell’Enel hanno ultimato la riparazione del guasto che aveva causato l’interruzione della fornitura di energia elettrica, con consequenziale fermo dell’impianto di rilancio Sorgente Polo, nel territorio di Niscemi, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riprogrammato la distribuzione, secondo l’usuale turnazione, come di seguito illustrato in dettaglio.

– Sabato 6 agosto, turno B (apertura Cicero, Canale, Pitré, Poggio Placenti. In serata: apertura cimitero basso e Carbone Maugeri).

– Domenica 7 agosto, turno A (apertura Spasimo barracuda, Spasimo alto, Gramsci, Spasimo forestale, Centro e Santi. In serata: apertura macello basso, macello alto e Cimitero alto).

– Lunedì 8 agosto, turno B (apertura Cicero, Canale, Pitré, Poggio Placenti. In serata: Cimitero basso, Carbone Maugeri, Tripoli Trappeto, centro storico).