Mussomeli, nuovo look in Piazza del Popolo. Elio Di Salvo l’artefice!

MUSSOMELI – Elio Di Salvo, assai noto in paese per la sua attività imprenditoriale e per la sua attenzione verso il centro storico, ha donato al quartiere di San Giovanni dei vasi con fiori, già collocati e che abbelliscono l’antica piazza e il suo paesaggio. Un gesto spontaneo il suo, che testimonia non solo il senso di appartenenza e di attaccamento al proprio paese ma soprattutto esprime la sensibilità di vedere l’ambiente sempre in ordine, accogliente e soprattutto rispettato e salvaguardato. Un alto senso civico senz’altro da apprezzare con l’auspicio che si rivelasse coinvolgente per chi vive in questo lembo di terra dove la comunità è rappresentata da ognuno di noi. Un bravissimo al donatore e diciamo anche: (VIDEO)