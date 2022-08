Motori, Rally di Natale a Taormina

Sarà il Rally di Natale a Taormina l’evento invernale della provincia di Messina il 10 e 11 dicembre. Un’occasione ricca di sorprese e novità per la quale lo staff di New Turbomark Rally Team è già al lavoro per celebrare i 10 anni dal ritorno della gara dal brillante passato, a cura del sodalizio nato proprio sulla riviera jonica messinese.

Un lungo fine settimana dove gli eventi sportivi si incontreranno con varie iniziative per arricchire il momento sportivo, che da parte sua sarà una novità.

La competizione renderà tutti protagonisti nella più esclusiva cornice che è quella della capitale del turismo, capace di affascinare e catturare in ogni stagione dell’anno.

Il Rally di Natale a Taormina è un evento per cui New Turbomark ha trovato immediata interazione con numerosi partner e con gli enti pubblici dell’intero territorio ad iniziare dal Patrocinio già confermato dal Comune della cittadina meta di turisti da tutto il mondo.

Sport, spettacolo, prestigio, storia e tradizione si incontrano nella perla dello Jonio che ne diverrà essa stessa palcoscenico, luoghi e gara che diventano parti reciprocamente integranti, come la partenza e l’arrivo nel corso principale d Taormina.

Ci saranno tanti amici di New Turbomark, quelli siciliani che apprezzano le spettacolari strade della riviera jonica messinese, ma anche tanti che verranno, o torneranno, a scoprire il fascino di luoghi unici.

La competizione sarà anche valida per il Pirelli Regional Trohpy, il concorso in partnership con il marchio milanese famoso nelle massime serie motoristiche, che mette in palio due pneumatici per i vincitori della classifica assoluta, 2 Ruote Motrici, R2, Rally4, Rally4 aspirate e Rally2.

Un lavoro articolato che continuerà a svelare sorprese e crearne di nuove, ma soprattutto l’entusiasmo che anima uno staff che costantemente afferma: “Per noi è una grande passione…”.