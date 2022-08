Montedoro. Finanziato 1 milione di euro per la messa in sicurezza del costone del Calvario e la manutenzione straordinaria strade di penetrazione agricola

MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha annunciato che, dopo aver ottenuto, nel 2021, il finanziamento di 87.000 euro per la redazione del progetto per la messa in sicurezza del costone del Calvario e la manutenzione straordinaria strade di penetrazione agricola, ora è stato assegnato un nuovo finanziamento al Comune di Montedoro.

Si tratta di un finanziamento di un milione di euro da utilizzare per la realizzazione degli interventi per i quali, in precedenza, era stato concesso il finanziamento per consentirne la progettazione. Dunque, dalla progettazione all’effettiva attuazione. E’ stato questo il passaggio che ha visto protagonista il Comune di Montedoro. C’è da dire che, su 5.223 enti comunali che hanno fatto richiesta ne sono stati ammessi 385.

Di questi, il comune di Montedoro è risultato 49° in graduatoria. <Si tratta di un finanziamento molto importante – ha rilevato il sindaco – anche perché ci consentirà di intervenire sulle strade di penetrazione agricola, prive di manutenzione da anni, ma anche di mettere in sicurezza il costone del Calvario in modo che il nostro territorio venga messo al riparo da potenziali situazioni di dissesto>. Una volta ottenuto il finanziamento, quanto prima l’amministrazione comunale darà agli uffici competenti gli indirizzi del caso al fine di predisporre ogni atto.