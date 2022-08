Il sindaco Roberto Gambino ringrazia Luca Giovannone per il suo impegno a favore della Nissa. L’imprenditore: “Commossi da una così splendida accoglienza”

CALTANISSETTA. “A nome di tutti i nisseni, sportivi e non, in qualità di sindaco della città di Caltanissetta, voglio ringraziare pubblicamente l’imprenditore Luca Giovannone per il suo impegno a favore della nostra amata Nissa”. Lo ha affermato il sindaco Roberto Gambino.

Il primo cittadino nisseno ha poi rilevato: “L’auspicio è che questo rapporto tra la società biancoscudata e il dottor Giovannone, possa consolidarsi per raggiungere insieme importanti traguardi. Un ringraziamento particolare va anche a tutti gli imprenditori nisseni che hanno sostenuto il progetto Nissa. Un segno di vitalità importante della nostra città che vuole crescere anche nello sport”.

L’imprenditore Luca Giovannone in una nota ha ribadito: “Mia moglie Oana e io siamo commossi dall’entusiasmo dei sostenitori della NISSA F.C. nei miei confronti. Come ho scritto a Roberto Gambino Sindaco, non mi aspettavo un’accoglienza della Città così splendida. Ne sono onorato e farò tutto quanto mi sarà possibile per meritarla. Mi unirò agli imprenditori di Caltanissetta per portare insieme la squadra di calcio in categorie di maggior rango. Ringrazio ancora il sindaco”.