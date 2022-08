Il sindaco Roberto Gambino: “Caltanissetta riceverà 435 mila euro per potenziare i servizi sociali comunali”

CALTANISSETTA. “Una bella notizia per la nostra città! Caltanissetta riceverà 435mila euro per potenziare i servizi sociali comunali, grazie alle risorse aggiuntive destinate dalla Legge di Bilancio 2022”.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Roberto Gambino. Il primo cittadino nisseno, nell’esprimere tutta la sua soddisfazione per l’avvenuta assegnazione di fondi alla Città, ha ribadito: ” Grazie ai fondi messi a disposizione, potremo incrementare i nostri servizi assistenziali per andare incontro alle esigenze di famiglie e cittadini in difficoltà”.