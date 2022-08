Giovane donna ritrovata annegata in mare a Triscina

Tragedia del mare a Triscina nel trapanese. Qui è stata ritrovata dai bagnanti una donna in mare annegata. Sono scattati i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto si sono portati anche i sanitari del 118 che hanno constatato la morte, oltre ai militari della Capitaneria di Porto e i carabinieri.

La ragazza, dall’apparente età di 30 anni, è morta nel mare della frazione di Triscina (Castelvetrano). Al momento non si conoscono le generalità della giovane: il suo corpo è stato avvistato a galla a poche decine di metri dalla battigia. Su quanto accaduto sta indagando la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo per accertarne le cause del decesso.