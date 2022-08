Gemellaggio di due confraternite “San Giuseppe”: Villalba ed Enna

VILLALBA – Ha partecipato alla messa e alla processione, in occasione della festa patronale villalbese, la Confraternita San Giuseppe di Enna che è arrivata nel piccolo centro nisseno con un buon numero di confrati. Una presenza ennese a Villalba, quella di domenica pomeriggio, per ricambiare la visita effettuata dai villalbesi lo scorso primo maggio. Insomma, un gemellaggio sottoscritto formalmente dai due sodalizi e dall’arciprete di Villalba Padre Achille Lomanto, prima dell’inizio della messa vespertina. Ha firmato per Villalba il presidente Marcello Plumeri, mentre per Enna il rettore Giuseppe Restivo. I confrati ennesi hanno portato in processione lungo le vie del paese, rigorosamente a spalle, e in tanti, il fercolo pesante del simulacro di San Giuseppe secondo le loro usanze con andatura cadenzata che hanno attirato l’attenzione del pubblico presente. Le luminarie e i botti colorati hanno reso suggestivo l’avvio e il rientro della processione che è snodata fra rosari e banda musicale. La benedizione eucaristica finale ha concluso i festeggiamenti religiosi, proseguiti poi con momenti di gradevole animazione. Intanto, presso la struttura degli anziani, la confraternita San Giuseppe villalbese ha provveduto all’accoglienza conviviale dei confrati ennesi che hanno tanto apprezzato e ringraziato.