Frutta ” di lusso”.

In Giappone esistono dei negozi di frutta carissima, di qualità superlativa denominati ”boutique della frutta” dove è possibile acquistare il meglio del meglio della frutta di tutto il mondo, ad un perfetto grado di maturazione.

Uno di questi frutti speciali è il Mango di Miyazaki. Un mango può arrivare a costare fino a 160 euro. All ‘asta di Tokyo, lo scorso 15 aprile,due mango della prefettura di Miyazaki sono stati acquistati per la cifra di 500.000 yen, l’equivalente di quasi 3.650 euro . ( Lello Lombardo)