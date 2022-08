Famiglia siciliana distrutta in un incidente stradale: morti padre, madre e figlio 15enne

S’è portata via un’intera famiglia l’ennesima tragedia consumatasi sulle strade italiane. Stavolta a perdere la vita è stata un’intera famiglia originaria della Sicilia, composta da tre persone. Il gravissimo incidente s’è verificato sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià nel territorio di Settimo Rottaro, in Piemonte.

Nello scontro tra una Toyota Yaris e una Fiat Panda nella quale viaggiava la famiglia ad avere decisamente la peggio è stata l’auto nella quale viaggiava la famiglia. La Panda è finita nella scarpata e per gli occupanti non c’è stato nulla da fare. Nel tragico impatto sono morti Antonino Marsala di 40 anni, la moglie Raffaella Magliaro di 32 e il figlio Lorenzo di 15 anni. I tre erano tutti originari di Calamonaci in provincia di Agrigento, ma da anni vivevano in Inghilterra.