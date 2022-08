Eccellenza. Iniziato il ritiro precampionato della Nissa a Petralia Soprana. Kouamè non fa più parte del progetto

E’ iniziato il ritiro pre campionato della Nissa a Petralia Soprana. Qui la squadra di Alessandro Settineri resterà sino al 13 agosto e sosterrà tre test amichevoli. Tuttavia, nemmeno il tempo di cominciare che già s’è registrata una prima importante decisione da parte della società.

In una nota ufficiale, la Nissa ha infatti informato di avere deciso di non avvalersi più delle prestazioni tecniche del calciatore Kouame. “Le caratteristiche comportamentali dell’atleta – si legge nella nota societaria- non coincidono infatti con quelle che la società e lo staff tecnico chiedono ad ogni atleta che indossa la casacca biancoscudata. La società, pertanto, valuterà nelle prossime ore, a quale società cedere il calciatore”.