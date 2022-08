Delia. Avviato il sistema centralizzato di climatizzazione del secondo piano del Palazzo comunale

DELIA. E’ partito il sistema centralizzato di raffreddamento del secondo piano del Palazzo Comunale grazie ai lavori di efficientamento energetico fatti finanziare dall’Amministrazione Bancheri. Lo ha reso noto lo stesso sindaco, che ha commentato: “Finalmente, oltre a tutte le stanze, avremo anche l’Aula Consiliare raffreddata in estate e riscaldata in inverno (mai successo in passato dato che in detta sala si moriva dal caldo durante i mesi estivi e si gelava nella stagione fredda)”.

Questi lavori si sommano a quelli di coibentazione delle pareti, di sostituzione degli infissi con quelli a taglio termico, di rifacimento dei servizi igienici e di sostituzione del sistema di illuminazione con tecnologia led.