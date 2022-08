Da oggi chiusi gli uffici della Camera di Commercio a Gela

GELA. A decorrere da oggi, venerdì 5 agosto, gli uffici della Camera di Commercio di Caltanissetta – Sezione Staccata di Gela, ubicati in atto in Via Sant’Alfredo, 2 – resteranno temporaneamente chiusi in attesa di adeguamento a cura del Comune di Gela, proprietario dei locali.

La data di riapertura verrà resa nota con successivo comunicato. Resteranno attivi tutti i servizi erogabili attraverso gli sportelli di Caltanissetta in modalità online, così come indicato sul sito internet www.cameracommercio.cl.it .