Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore cala numero di contagiati, ma sale tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati 2189 i casi di positività al Covid in Sicilia. Dunque, c’è stato un calo di positivi rispetto a ieri (3.737), ma è aumentato il tasso di positività passando dal 16 % al 16,2% in quanto il numero dei tamponi esitati è stato inferiore rispetto al giorno precedente.

In compenso i guariti continuano ad essere in numero nettamente superiore con 8862 nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 23, per un totale in Sicilia salito a 11.857. Attualmente le persone positive nell’Isola sono 119.546.

A livello provinciale la distribuzione dei casi di positività registrati nelle ultime 24 ore vede Sul fronte 387 casi a Palermo, 469 a Catania, 433 a Messina, 159 a Siracusa, 234 a Trapani, 149 a Ragusa, 95 a Caltanissetta, 219 ad Agrigento e infine 44 ad Enna.