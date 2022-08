Covid, in Sicilia 2.957 positivi e 30 vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 2.957 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 18.470 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nell’Isola. E’ quanto emerge dai dati diffusi quotidianamente dal bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 16%, in diminuzione rispetto al 18,8% di ieri. Sono 30 le vittime, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 11.735. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati sono 880, 7 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 45, due in meno rispetto a ieri.

