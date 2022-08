Costo Rc Auto. A Caltanissetta il premio medio è di 465,08 euro

CALTANISSETTA. Brutte notizie per gli automobilisti siciliani; dopo i carburanti, anche il costo dell’Rc auto è tornato a salire tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, a luglio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sicilia occorrevano, in media, 450,92 euro, vale a dire il 5,5% in più rispetto a inizio anno.

Ad incidere sul trend al rialzo non solo il fatto che molte delle scontistiche messe in atto dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo, ma anche che i costi dei sinistri stanno crescendo a causa dell’inflazione.

L’aumento delle tariffe medierilevato da gennaio a luglio 2022 è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Sicilia: a guidare la classifica degli incrementi consistenti è la provincia di Agrigento (+8,1%, 388,50 euro), seguita da Palermo (+6,7%, 484,53 euro), Catania (+5,9%, 463,66 euro) ed Enna (+5,6%, 327,78 euro). Incrementi inferiori alla media regionale per Siracusa (+4,9%, 395,50 euro) e Messina (+4,1%, 499,10 euro).

Premi medi pressoché stabili rispetto a quelli rilevati a inizio anno per le province di Ragusa (+1,5%, 411,17 euro) e Trapani (+1,0%, 406,24 euro).

In valori assoluti, a luglio 2022, Messina è risultata essere la provincia più costosa della regione, Enna la più economica.

I dati completi dell’osservatorio Rc auto in Sicilia sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-sicilia.html