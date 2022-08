Corso laurea sostenibilita’ ambientale Kore a Gela e Siracusa

Il corso di laurea in Tecnologie del costruito e della sostenibilita’ ambientale, della nuova classe LP, che sta per “laurea immediatamente professionalizzante”, della Kore di Enna sara’ operativo da ottobre e Siracusa e Gela. Nel capoluogo Aretuseo funzionera’ il corso con curriculum “Tecnologie per le costruzioni”, con un parterre ampio di imprese convenzionate dell’area costiera che va da Augusta a Priolo ea Melilli, tra le quali Sasol, Sonatrach, Industria Acqua Siracusana. A Gela operera’ il curriculum “Tecnologie per la sostenibilita’ ambientale”, con partner d’eccezione l’Eni Corporate University, oltre ad Icaro Ecology. Supportano inoltre entrambi i profili il Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale e l’Ance di Enna, l’associazione delle imprese costruttrici.

La presenza della Kore a Gela e’ consolidata da un’esperienza di collaborazione con Eni che risale ad anni fa e che vede anche impegnata alcuni l’amministrazione comunale della citta’. A Siracusa la Kore ha aperto quest’anno una sede di rappresentanza nel cuore di Ortigia, ma da tempo vi tiene ed ha in programma prestigiosi convegni internazionali: sull’intelligenza artificiale, sulla formazione degli insegnanti, sulla valorizzazione dei beni culturali. La politica del decentramento di qualita’ e’ stata adottata dall’universita’ Kore nell’ultimo di programmazione strategica per il triennio 2021-2023. Essa coniuga didattica innovativa, ricerca scientifica e relazioni con le imprese piu’ avanzate e con il territorio. Il corso di laurea in Tecnologie costruito del ambientale e della sostenibilita’ ambientale e’ l’unico del genere in Sicilia ed il solo a sud di Bari ad occuparsi di sostenibilita’. Entrambi i profili formano Tecnologi con titolo di laurea immediatamente abilitante.