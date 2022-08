Caltanissetta. Parello, Vancheri e Guagenti (Cisl Fp): “Soddisfazione al direttore generale dell’Asp di Caltanissetta per garantire il rispetto degli accordi assunti in sede di delegazione trattante”

CALTANISSETTA. La Cisl Fp, nelle persone del segretario generale Salvatore Parello, del segretario territoriale Giovanni Luca Vancheri e del segretario aziendale Antonino Guagenti, ha inteso manifestare la propria soddisfazione al direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone per l’impegno profuso per garantire il rispetto degli accordi assunti in sede di delegazione trattante.

A settembre, infatti, sarà pubblicato l’atto riconoscitivo finalizzato alla stabilizzazione del personale assunto, in applicazione dei principi della Legge Madia, tenuto conto anche del periodo prestato per il 18 mesi in attività Covid, previo il completamento delle procedure ricognitive già poste in essere al 31.12. 2021. Altro importante risultato è la conclusione ed assegnazione degli incarichi di funzione. Da settembre si negozieranno le regole per l’attribuzione delle risorse economiche per tutto il personale in servizio.

“Dobbiamo ancora una volta prendere atto – dicono Parello, Vancheri e Guagenti – della consequenzialità e correttezza del management e degli effetti positivi in favore di ogni categoria derivanti dal confronto costruttivo avviato in questi anni a Caltanissetta”.